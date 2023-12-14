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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Финляндия закрывает границу с РФ с 15 декабря по 14 января

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Финляндии с пятницы закрывают границу с Россией до 14 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на финского министра внутренних дел Мари Рантанен.

"Границу с Россией закроют в пятницу. (...) Она будет оставаться закрытой до 14 января", - информирует Bloomberg.

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"Восточная граница закрывается в 20 часов (21:00 по московскому времени) 15 декабря до 14 января", - уточнила Рантанен на пресс-конференции.

По ее словам, просители убежища начали прибывать, как только открылись пограничные пункты пропуска Ваалимаа и Ниирала.

"Решение о возобновлении работы было принято для того, чтобы проверить, не прибудут ли новые нелегалы на границу. Можно сказать, что количество прибывающих с утра уже составляет несколько десятков человек", - объяснила министр.

Рантанен напомнила, что два КПП были открыты в четверг решением правительства от 12 декабря. Предполагалось, что решение об открытии пограничных переходов Ваалимаа и Ниирала будет действовать до 14 января.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

По данным пограничной службы, в течение последних двух недель на восточной границе было спокойно и ни один проситель убежища не появился на КПП. Тем не менее, премьер-министр Петтери Орпо на пресс-конференции во вторник предостерег, что правительство готово снова быстро закрыть восточную границу, "если Россия продолжит доставлять просителей убежища на границу".

Финляндия
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