Эстонские пограничники за выходные отправили назад в Россию 54 иностранца

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В минувшие выходные эстонские пограничники на пограничном переходе "Нарва" не пропустили в республику 54 иностранца и отправили их обратно в Россию, сообщила пресс-служба Восточной префектуры.

Речь идет о 33 гражданах Молдавии, девяти россиянах, пятерых украинцах, трех израильтянах, двух гражданах Алжира и по одному гражданину Австралии и Турции. В Эстонию их не пустили, поскольку у них не было соответствующих документов, они невнятно называли цель поездки, или потому что пограничники в ходе беседы с ними устанавливали, что они могут представлять угрозу для общественного порядка или безопасности в Эстонии.

Ранее власти Эстонии предупреждали, что увеличение потока незаконных мигрантов может привести к закрытию границы с Россией, как это сделали в Финляндии.

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пассажирских переходов на границе с Россией, мотивируя это массовым наплывом из России соискателей убежища из третьих стран. В середине декабря было принято решение с 14 декабря открыть на месяц пункты пропуска Ваалимаа - Торфяновка (Ленинградская область) и Ниирала - Вяртсиля (Карелия). Однако уже вечером 14 декабря финские пограничники рассказали, что за день на границу прибыли 62 беженца из третьих стран, и оба КПП решили снова закрыть с вечера 15 декабря.