Инвестпрограмма РЖД до 2030 года оценивается в 11 трлн рублей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ОАО "РЖД" до 2030 года оценивается в 11 трлн рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на открытии IV железнодорожного съезда.

Он назвал три ключевых направления развития отрасли. Во-первых, это переориентация грузовых потоков в интересах всех грузоотправителей; во-вторых, обеспечение перевозок пассажиров, где "важно находить баланс между грузовыми и пассажирскими перевозками, и перевозками отдельных видов грузов".

В-третьих - это технологическая независимость. "Железнодорожный комплекс страны должен опираться на собственные российские разработки и решения', - подчеркнул он.

"Все обозначенные направления найдут отражение в финансовом плане и инвестиционной программе РЖД в период до 2030 года. Объем инвестиций оценивается в 11 трлн рублей", - заявил Белоусов.