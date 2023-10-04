Глава РЖД допустил увеличение инвестпрограммы в 2024 году до 1,3 трлн рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ОАО "РЖД" в 2024 году может вырасти к уровню 2023 года на 8,3%.

"Прогноз на 2024 год - порядка 1,3 трлн рублей, но, по нашим оценкам, инвестпрограмма должна была бы быть где-то порядка 2 трлн рублей", - заявил глава РЖД Олег Белозеров телеканалу "Россия 24".

Инвестпрограмма РЖД на 2023 год составила 1,2 трлн рублей, напомнил он. Изначально на этот год она закладывалась в объеме 1,084 трлн рублей, "но с учетом потребности и дополнительных объемов перевозок, дополнительных доходов, повышения эффективности увеличили еще более чем на 100 млрд рублей, и то этого не хватает", пояснил глава компании.

Рост инвестпрограммы связан с развитием крупных проектов, в частности Восточного полигона.

"В прошлом году выполнили объем работ на 138 млрд рублей, в этом году уже на сегодняшний момент - 168 млрд рублей. выполнили, до конца года будет 250 млрд рублей. Это объем прироста по нашему железнодорожному строительству на Восточном полигоне", - подчеркнул Белозеров.

Говоря о пропускной способности Восточного полигона, топ-менеджер отметил, что существуют разные оценки, грузоотправители озвучивают потребности и под 300 млн тонн и за 300 млн тонн. "Но мы предлагаем все-таки думать о цифре 255 млн тонн. Мы считаем, что это 2032 год - эта цифра должна была бы быть", - сказал он.