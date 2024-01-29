Финансирование III этапа Восточного полигона РЖД из ФНБ пока не обсуждается

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Источники финансирования строительства III этапа Восточного полигона ОАО "РЖД" пока обсуждаются, привлечение на эти цели средств Фонда национального благосостояния не предполагается, заявил журналистам глава РЖД Олег Белозеров.

"Пока вопрос Восточного полигона сейчас обсуждается, уточнятся цифры и механизмы подхода. Поэтому в зависимости от того, какими будут итоговые решения, как сбалансировать эти решения, будет понятно, какие источники существуют и какие нужно будет добавить", - сообщил Белозеров, отвечая на вопрос, планирует ли РЖД в текущем году обращаться в правительство за выделением из ФНБ средств на реконструкцию Восточного полигона.

"Нет (решения по выделению средств из ФНБ - ИФ). И даже не обсуждается", - уточнил он.

Сообщалось, что II этап строительства Восточного полигона должен быть завершен в 2024 году. В конце декабря 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что план строительства III этапа Восточного полигона РЖД должен быть подготовлен к весне.

"Ключевой вопрос - в продлении III этапа (развития Восточного коридора - ИФ). Решение принято. В каком формате, в каком объеме будет - нам дано правительством поручение посчитать до марта следующего года (речь о 2024 годе - ИФ)", - сообщал он.

"То, что мы будем строить III этап (Восточного полигона - ИФ) - это факт. Нам сейчас нужно достроить II этап, запустить в следующем, в 2024 году, и уже приступить к реализации III этапа. Потому что коридор на Восток - он самый важный, и сейчас все силы нужно бросить именно туда", - подчеркивал вице-премьер.

Инвестпрограмма РЖД на 2024 год утверждена в объеме 1 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона запланированы на уровне 366 млрд рублей.