Второй аппарат серии "Арктика-М" запустят с Байконура

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Как ожидается, в субботу на космодроме Байконур состоится пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Арктика-М" №2.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Арктика-М" №2 планируется в 12:17 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

По данным "Роскосмоса", выведение спутника на целевую орбиту займет почти пять часов.

Первый космический аппарат "Арктика-М" был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур.

16 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил, что увеличит группировку спутников "Арктика-М" с двух запланированных до четырех аппаратов. Также сообщалось, что разработку гидрометеорологического аппарата "Арктика-МП" начнут в 2026 году.

Космические аппараты "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника.