На 2024 год в РФ запланировано 7 пусков межконтинентальных баллистических ракет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в следующем году планируют осуществить семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"В 2024 году планируется провести семь пусков", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Он сообщил, что РФ "не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок - "ИФ").

"Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения", - сказал командующий, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о пусках МБР, в том числе гиперзвуковых, из позиционных районов ракетных соединений, он, в частности, отметил, что "перед постановкой на боевое дежурство комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением, его экспериментальная отработка проводилась из Ясненского соединения в Оренбургской области с частичным задействованием существующей инфраструктуры позиционного района".

Что касается планов развития РВСН, сказал Каракаев, "то, прежде всего, они предусматривают создание и ввод в боевой состав современных ракетных комплексов стратегического назначения нового поколения с улучшенными характеристиками ракет и боевого оснащения; совершенствование системы пунктов управления, систем боевого управления и связи всех рангов с внедрением современных информационных и телекоммуникационных технологий".

"Будут продолжены работы по совершенствованию маневренных возможностей и скрытности группировки подвижных ракетных комплексов", - отметил военачальник.

По его словам, выполнение намеченных планов "позволит значительно нарастить боевые возможности войск для адекватного ответа на прогнозируемые угрозы нашей стране".