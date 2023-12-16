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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Командующий РВСН заявил о переоснащении мобильной группировки РВСН на "Ярсы"

Перевооружение полков с комплексами "Тополь-М" планируется начать после 2025г

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Последний полк Бологовской дивизии вооружен подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) "Ярс", переоснащение ими мобильной группировки РВСН завершено, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

"Перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области с ПГРК "Тополь" на "Ярс" завершено переоснащение мобильной группировки РВСН", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

"Вместе с тем в составе мобильной группировки остались полки, на вооружении которых находится современный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь-М" с достаточным эксплуатационным ресурсом", - сказал командующий.

По его словам, планируется "начать перевооружение этих полков после 2025 года".

РВСН Сергей Каракаев Тверская область
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