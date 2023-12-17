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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В Минобороны заявили, что РВСН гарантированно выполняют задачи по ядерному сдерживанию

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) гарантированно выполняют свои задачи, включая ядерное сдерживание, заявили в Минобороны России.

"Наличие в боевом составе РВСН более 60% носителей и ядерных боезарядов стратегических ядерных сил России вместе с высокими возможностями системы боевого управления позволяет РВСН гарантированно выполнить поставленные задачи, в том числе и ядерного сдерживания", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что в последние годы обеспечены устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования - доля современного вооружения в РВСН доведена до 88%.

"В Тверской области, в Бологовском ракетном соединении, на боевое дежурство заступил очередной ракетный полк, оснащённый подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс". Также в Ясненском ракетном соединении завершены работы по перевооружению очередного полка на ракетный комплекс "Авангард", - напомнили в министерстве.

17 декабря 2023 года Ракетные войска стратегического назначения отмечают 64-ю годовщину со дня образования.

С этим праздником военнослужащих поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу, заявив, что "с момента своего создания РВСН остаются надежной защитой Родины от внешних угроз, гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности".

"Сегодня на вооружении РВСН находятся уникальные, не имеющие аналогов стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью и управляемостью", - сказал Шойгу.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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