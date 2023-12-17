Российские десантники овладели девятью опорными пунктами ВСУ к северу от Артемовска
Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения тульских десантников штурмом овладели сетью опорных пунктов ВСУ на северном фланге артемовского направления, заявили в Минобороны России.
"За минувшую неделю подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артемовска", - сказали в Минобороны РФ.
По данным ведомства, линия обороны ВСУ на этом участке представляла разветвленную сеть окопов и траншей с девятью опорными пунктами.
"Самый быстрый штурм опорного пункта длился около 40 минут, на овладение самым укрепленным опорным пунктом затрачено практически двое суток", - добавили в министерстве.