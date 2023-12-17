Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на воскресенье средства ПВО предотвратили массовую атаку украинских дронов на регион.

"Сегодня утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, жертв нет, большая часть беспилотников была уничтожена.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате 33 украинских дронов над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.