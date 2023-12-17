Российские военные нейтрализовали 33 беспилотника над тремя областями

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в ночь на воскресенье противовоздушная оборона перехватила и уничтожила 33 дрона над территориями трех областей РФ.

В частности, беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, говорится в сообщении Минобороны.

14 декабря российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над территориями Калужской и Московской областей. 15 декабря Минобороны РФ заявило о поражении 26 беспилотников ВСУ над Крымом.