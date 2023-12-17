Российские военные сбили еще два украинских дрона над Волгоградской областью

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило в воскресенье утром об уничтожении системой противовоздушной обороны (ПВО) еще двух украинских беспилотников над Волгоградской областью.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на воскресенье были перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что силы ПВО отразили массовую атаку дронов в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет.