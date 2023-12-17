Крашенинников высказался за пересмотр УК для смягчения ряда статей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что было бы правильно еще раз посмотреть Уголовный кодекс РФ с целью смягчения не только экономических статей.

"Мы Уголовный кодекс постоянно смотрим, но боюсь, что смотрим конкретные нормы, а надо бы в целом еще раз посмотреть, проанализировать. Мне кажется, можно что-то чуть-чуть смягчить, не хочется говорить, либерализовать. Я считаю, это надо делать", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

По его мнению, это должно коснуться "и экономических, и каких-то других статей".

Крашенинников также обратил внимание, что президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совместной большой пресс-конференции и прямой линии после ряда вопросов на тему о возможном смягчении ряда статей УК РФ сказал, что еще раз перечитает Уголовный кодекс.