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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Крашенинников высказался за пересмотр УК для смягчения ряда статей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что было бы правильно еще раз посмотреть Уголовный кодекс РФ с целью смягчения не только экономических статей.

"Мы Уголовный кодекс постоянно смотрим, но боюсь, что смотрим конкретные нормы, а надо бы в целом еще раз посмотреть, проанализировать. Мне кажется, можно что-то чуть-чуть смягчить, не хочется говорить, либерализовать. Я считаю, это надо делать", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

По его мнению, это должно коснуться "и экономических, и каких-то других статей".

Крашенинников также обратил внимание, что президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совместной большой пресс-конференции и прямой линии после ряда вопросов на тему о возможном смягчении ряда статей УК РФ сказал, что еще раз перечитает Уголовный кодекс.

УК РФ Госдума РФ Павел Крашенинников
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