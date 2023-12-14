Путин пообещал попросить Думу снова обсудить сроки за экономические преступления

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин признал, что его, как гражданина, удивляют длительные сроки, которые прокуратура просит за экономические преступления, например, 14 или 19 лет, он допускает, что законодательство можно пересмотреть, но считает, что пока закон действует, его нужно выполнять.

Так он ответил на большой пресс-конференции на вопрос о журналистке Александре Баязитовой, для которой гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве за непубликацию негативной информации. Президента спросили, почему за убийства дают меньшие сроки, где грань между наказанием реальных вредителей и охотой на ведьм и не пора ли изменить старые уголовные статьи.

Путин отметил, что не в курсе подробностей дела Баязитовой, но усомнился, что она стала жертвой охоты на ведьм.

"Что она такого сделала, чтобы на нее охотились, она крупный оппозиционный деятель, что на нее охотиться надо? Уверен, никто на нее не охотился, - отметил он, напомнил, что dura lex sed lex, закон суров, но это закон и его нужно исполнять.

"Откровенно говоря, сам немного оторопел - 14 лет, 15 лет, за экономическое преступление", - признал Путин, добавив, что считает это перебором. Он добавил, что одному бывшему министру прокурор запросил 19,5 года за нарушения.

По словам президента, то, что и министр, и журналистка сделали, это плохо, но сроки за это велики.

Обратившись к международному опыту, Путин отметил, что во многих странах люди получают "запредельные сроки", в том числе путем сложения обвинительных пунктов, вплоть до ста лет за экономические преступления, например, за картельный сговор. Он объяснил, что общество и законодатель исходят из того, что на определенном развитии государства общественная опасность таких деяний велика настолько, что этот приговор адекватен усилиям по пресечению этой деятельности.

Он согласен, что над сроками лишения свободы за экономические преступления, можно подумать, он пообещал снова обратиться с этим к Госдуме, но добавил, что пока закон действует, его нужно исполнять. В этом стабильность правовой системы, заключил президент.