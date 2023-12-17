В Ростове-на-Дону сообщили, что соцучреждения завтра заработают в штатном режиме

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Все школы и детские сады уже в понедельник начнут работать в штатном режиме, сообщил глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Все социальные учреждения, в том числе школы и детские сады, завтра будут работать в штатном режиме", - написал он.

Непогода в виде ледяных дождей, сильного ветра и гололеда продолжается в Ростове-на-Дону и местами по Ростовской области с начала недели.

Ранее сообщалось, что 6,7 тыс. потребителей Ростовской области остаются до сих пор обесточенными.