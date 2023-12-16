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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Десятки школ, детсадов и медучреждений Новошахтинска остались без света

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Аварийное отключение всех кроме одной подстанций произошло в городе Новошахтинск Ростовской области, ведутся аварийные работы на линиях электроснабжения, идущих в город, сообщил в субботу министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

"В зону отключения попадают: 18 школ, 28 детских садов, 10 учреждений дополнительного образования, 5 объектов профессионального образования, 21 - здравоохранения, 4 - культуры, 3 - соц. обслуживания граждан. Ориентировочное время восстановления - 4 часа", - написал он в телеграм-канале.

В РоссииВодоснабжение города Новошахтинск ограничили из-за аварии с энергосетямиЧитать подробнее

Сизиков отметил, что также без электроснабжения останутся объекты коммунального хозяйства: семь водопроводных станций, десять канализационных насосных станций и сооружений, 17 котельных, девять электрических подстанций и одна газораспределительная.

"До восстановления энергоснабжения котельные остаются на резервных источниках электроснабжения, кроме 8. На насосных станциях идет набор резервуаров. Водоснабжение будет ограничено частично или подаваться с пониженным давлением", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что, на 14:00 в Ростовской области без света остаются около 100 тыс. человек. Кроме того, из-за поломки оборудования на насосной станции нарушено водоснабжение города Зернограда.

Новошахтинск Ростовская область
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