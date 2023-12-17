Более 315 тыс. жителей Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без света

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики продолжают восстанавливать нарушенное из-за непогоды электроснабжение Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республик, где без света остаются 316,6 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ в воскресенье.

"По данным на 10:00 по Москве обесточенными остаются потребители Ростовской области - 6,7 тыс. человек, ДНР - 173,7 тыс. человек, ЛНР - 136,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Количество обесточенных потребителей в трех регионах с утра воскресенья снизилось на 9,7% или на 34 тыс. человек.

Так, на 06:00 по московскому времени обесточенными были 15 тыс. потребителей Ростовской области, 173,7 тыс. потребителей ДНР, 161,9 тыс. потребителей ЛНР.

Помимо этого, из-за ухудшения погодной обстановки в Псковской области зафиксированы новые отключения потребителей. Так, по данным на 10:00 по Москве без электроснабжения остаются 5,5 тыс. человек.

Как сообщалось, причиной массовых нарушений электроснабжения в Ростовской области, Дагестане, ЛНР и ДНР, а также в Псковской области стали снег, ледяной дождь и гололед.