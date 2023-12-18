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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Кремле сочли итоги парламентских выборов в Сербии успехом Александра Вучича

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле назвали итоги парламентских выборов в Сербии успехом действующего главы государства Александра Вучича.

"Мы приветствуем такой успех господина Вучича. Мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию Республики, и, конечно же, мы рассчитываем, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что в Кремле внимательно следят за этими выборами, однако подчеркнул, что считают их исключительно внутренним делом Сербии.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент страны), а также в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.

Согласно первоначальным данным Ipsos-Сербия и Центра за свободные выборы и демократию, которые приводит сербский телерадиоканал РТС, за коалицию "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича отдали голоса около 47% избирателей. На второе место с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит коалиция "Сербия против насилия". На третьем месте с 6,9% голосов избирателей - представители Социалистической партии Сербии.

Дмитрий Песков Сербия
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