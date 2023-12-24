Вучич запланировал сформировать новое правительство Сербии в феврале

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич, чья коалиция "Сербия не должна останавливаться" победила на недавних парламентских выборах, заявил, что новое правительство страны, вероятно, будет сформировано в феврале, сообщают в воскресенье балканские СМИ.

В сообщениях отмечается, что, по словам Вучича, парламент нового созыва начнет работу в январе, что позволит еще через месяц сформировать правительство.

При этом глава государства раскритиковал сербскую оппозицию за "жесткое давление на институты власти с целью изменить результаты выборов". Вучич отметил, обращаясь к проводящим акции протеста оппозиционерам, что "правительство Сербии можно поменять только на выборах".

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент страны), а также в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.

Согласно первоначальным данным Ipsos-Сербия и Центра за свободные выборы и демократию, которые приводит сербский телерадиоканал РТС, за коалицию "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича отдали голоса около 47% избирателей. На второе место с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит коалиция "Сербия против насилия". На третьем месте с 6,9% голосов избирателей - представители Социалистической партии Сербии.