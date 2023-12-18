Правящая коалиция получает большинство в новом составе парламента Сербии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Коалиция "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича лидирует на парламентских выборах, которые состоялись в стране в воскресенье.

Согласно первоначальным данным Ipsos-Сербия и Центра за свободные выборы и демократию, которые приводит сербский телерадиоканал РТС, за эту коалицию отдали голоса 46,6% избирателей. Таким образом она может получить не менее 129 мест в 250-местной скупщине (парламенте) Сербии.

Выступая в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии, которая является основой коалиции "Сербия не должна останавливаться", глава правительства страны Ана Брнабич заявила, что представители этой коалиции получают 47,1% голосов избирателей и более 125 мест в скупщине.

На второе место, по данным Ipsos-Сербия и Центра за свободные выборы и демократию на этот момент, с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит коалиция "Сербия против насилия".

На третьем месте с 6,9% голосов избирателей - представители Социалистической партии Сербии (не менее 19 мандатов).

Ранее глава Республиканской избирательной комиссии Владимир Димитриевич информировал, что окончательные результаты выборов должны быть объявлены через 96 часов после получения последней сводки с избирательного участка. Затем, через 30 дней после объявления окончательных результатов, депутаты нового созыва должны приступить к работе, а еще через 90 дней необходимо сформировать правительство.

В воскресенье в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент страны), а также в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.