СК возбудил уголовное дело против Акунина по двум статьям

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет подтвердил, что в отношении писателя Бориса Акунина возбуждено уголовное дело, следствие намерено объявить его в розыск.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили, также известного как Борис Акунин", - говорится в телеграм-канале СК.

Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России (ст.205.2, ст.207.3 УК).

Ранее 18 декабря стало известно, что Росфинмониторинг внес писателя в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Банки замораживают средства тех, кто включен в этот список, и перестают их обслуживать.

Позднее источник "Интерфакса" сообщил, что в отношении Акунина возбуждено уголовное дело о дискредитации армии (статья 280.3 УК).

На прошлой неделе издательство АСТ объявило, что прекращает распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (признан в России иностранным агентом) из-за публичных заявлений этих писателей. Сеть книжных магазинов "Читай город-Буквоед", основным владельцем которой является совладелец группы компаний "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, приостановила продажи книг этих писателей. Также продавать их книги перестал "Литрес".