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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Глава НСПК Владимир Комлев покинет пост с 1 января

Глава НСПК Владимир Комлев покинет пост с 1 января
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покинет свой пост с 1 января 2024 года, говорится в сообщении НСПК.

"Владимир Комлев непосредственно участвовал в развитии национальной платежной инфраструктуры. Под его руководством были созданы АО "НСПК" и платежная система "Мир", которые позволяют нашим гражданам свободно пользоваться картами внутри России. Большой вклад Владимир Комлев внес и в развитие Системы быстрых платежей. Мы благодарны Владимиру Комлеву за его работу", - прокомментировали "Интерфаксу" отставку Комлева в пресс-службе ЦБ.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. Главой НСПК с момента ее создания является Комлев.

15 сентября прошлого года OFAC (Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США) внесло Комлева в список лиц, находящихся под блокирующими санкциями.

Одновременно с этим также было опубликовано разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не находится в санкционных списках.

Владимир Комлев НСПК ЦБ РФ Банк России
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