Приложение СБПэй удалено из AppStore

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) удалены из App Store (онлайн-магазин для iOS-устройств), убедились корреспонденты "Интерфакса".

В частности, из App Store исчезло приложение СБПэй, которое позволяло оплачивать покупки по NFC (с помощью специальных платежных табличек) и по QR-коду. Также было удалено приложение "Привет!)", где были собраны акции и кэшбэк для клиентов платежной системы "Мир" и Системы быстрых платежей.

"Уже установленные на смартфонах Apple версии приложений в настоящее время продолжают работать в штатном режиме, рекомендуем пока не обновлять и не удалять приложения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

Там также отметили, что функционал приложения "Привет!" на смартфонах с iOS доступен в настоящее время в web-версии (в мобильной и десктоп) из любого браузера.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 23 февраля ввел санкции против НСПК. В компании сообщали, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры, а работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через СБП проводятся как обычно и доступны в полном объеме.

OFAC еще в сентябре 2022 года предупредил, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. При это сама НСПК в санкционных списках не находилась, под блокирующие санкции тогда попал ее глава Владимир Комлев (покинул этот пост в начале 2024 года).

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.