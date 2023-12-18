В Думе задержку с подготовкой закона о туризме объяснили упразднением Ростуризма

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев на пресс-конференции объяснил долгую разработку нового отраслевого закона недавней сменой регулятора отрасли и большим количеством федеральных ведомств, которых касается туристическая сфера.

"Мы попали в этом году на переходный период от Ростуризма к Миэкономразвития, полномочия передавались какое-то время. Поэтому весенняя сессия была связана в основном с анализом инициатив, которые были раньше, и тех, что появились сейчас. Мы выясняли, какую позицию занимает Минэкономразвития, какие наработки Ростуризма оно поддерживает, какие пересматривает", - сказал депутат.

Он напомнил, что история разработки нового закона о туризме "насчитывает пять лет - его уже два раза написали и два раза не приняли".

"Все понимают, что он требует обновления, что старый закон морально устарел и об этом мы говорим уже несколько лет. Мы попытались проанализировать проблемы предыдущих попыток и поняли, что основная проблема в том, что туризм - смежная зона для 12 органов исполнительной власти. Чтобы написать закон, нужно пройти круг согласований и со всеми органами власти договориться о тех позициях, которые касаются их. Эта задача практически невыполнимая, потому что, когда ты пытаешься написать отраслевой закон, касающийся деятельности 12 министерств, согласования проходят крайне тяжело", - пояснил он.

Тарбаев подчеркнул, что в связи с этим было принято решение придать новому закону рамочный характер и сначала внутри туристической сферы определиться с фундаментальными понятиями и определениями.

"После этого мы сможем подойти к любому из ФОИВов и на основании закрепленных понятий и формулировок разговаривать с ним на юридическом языке. Потому что сейчас первое, что мы слышим в любом министерстве - этого нет в нормативно-правовой регуляторике. Чтобы системно решить этот вопрос, было принято решение создать концепцию рамочного закона. Его задача - закрепить правила работы индустрии туризма в России. Первая глава там будет понятийный аппарат. Кто такой турист, что такое туризм, туристическая услуга, туристический продукт. Во второй главе мы хотим определиться с ролью государства в туризме. Важно закрепить зону его ответственности, за что оно конкретно отвечает", - рассказал Тарбаев.

"Основной закон призван на сегодняшний день определить параметры и рамки, что такое туризм, кто им занимается и как. В августе нашли взаимопонимание с органами исполнительной власти, утвердили концепцию. С этого момента решили: чтобы не было стресса для туротрасли, не будем наспех до конца года писать закон", - добавил глава профильного комитета ГД.

По словам Тарбаева, работа по внесению поправок в действующий отраслевой закон, продолжается.

"Несмотря на то, что мы работаем над основным законом, это не снимает с нас обязательств принимать другие законы, связанные с туризмом. Мы должны договориться, по каким правилам будут работать гиды-проводники, как будет строиться сеть национальных троп. Один из самых дискуссионных вопросов - гостевые дома. Курортный сбор обсуждается, круизный туризм. Многие вещи обсуждаются, но без основного фундаментального закона говорить пока сложно", - пояснил Тарбаев.

Он подчеркнул, что переход к новому нормативно-правовому регулированию для отрасли будет плавным, несмотря на то, что отраслевой закон может быть принят в весеннюю сессию Госдумы накануне начала летнего сезона.

"Старый закон утратит силу, но все ценное, что в нем есть сейчас и работает, и те поправки, которые мы планируем использовать в новом законе, будут корреспондироваться. Таким образом мы обеспечим бесшовный переход с точки зрения нормативно-правовой регуляторики, и туризм не должен почувствовать стрессовое состояние, тем более, что мы отдаем себе отчет, что резкое изменение правил перед новым сезоном может поставить под вопрос некоторые направления развития отрасли", - рассказал депутат.

В Ростуризме в 2021 году начали разработку нового отраслевого закона, так как действующий закон о туристской деятельности, принятый в 1996 году, устарел, не отвечает реалиям рынка, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов. В октябре 2022 года Ростуризм был упразднен, а его полномочия переданы в Минэкономразвития. В ведение министерства перешла и разработка нового закона о туризме.