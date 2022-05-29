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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Путин подписал закон об электронной путевке

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о функционировании в России единой информационной системы "Электронная путевка", он вступит в силу 1 сентября 2022 года, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

"Федеральным законом устанавливаются обязанность туроператора передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок и обязанность турагента направлять туроператору уведомление о заключении такого договора, а также определяются порядок и сроки исполнения туроператором и турагентом указанных обязанностей", - говорится в тексте.

Согласно тексту закона, туроператор передает в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, и иные сведения, подлежащие представлению в систему, по окончании каждого календарного месяца не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, в порядке, установленном правительством РФ.

Также документ устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему "Электронная путевка". Применение норм об исключении туроператоров и турагентов из соответствующих реестров будет применяться с 1 марта 2023 года для зарубежного туризма и с 1 сентября 2023 года, для внутреннего и въездного туризма. Создание и эксплуатация системы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, туристам предоставляется возможность получения сведений, содержащихся в единой информационной системе "Электронная путевка", в том числе в целях защиты своих прав.

"Электронная путевка" - система сбора данных, в которую туроператоры должны были вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Ее создание началось в 2014 году. В первом чтении законопроект был принят Госдумой более двух лет назад, 12 мая 2020 года. Во втором и третьем чтениях законопроект одобрен 19 мая 2022 года. Совет Федерации одобрил законопроект 25 мая.

Владимир Путин
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