Перевозчики грузов в Калининградскую область получат еще 385 млн рублей субсидий

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Калининградские власти договорились с федеральным Минтрансом о выделении в 2023 году дополнительных средств на субсидирование морских перевозок в регион, сообщила в Торгово-промышленной палате министр развития инфраструктуры области Евгения Кукушкина.

"Были опасения, что действие субсидий на морские перевозки в этом году закончится 15 декабря. Но принято решение Росморречфлотом, что до конца года будет выделено дополнительно 385 млн рублей, чтобы перевозчики работали в прежнем режиме", - сказала она.

По ее словам, также решено, что в январе 2024 года будет проведен конкурс на получение субсидий на весь год. И несмотря на то, что средства перевозчики получат не ранее февраля, действие субсидий будет распространяться и на перевозки, выполненные в начале года.

"Известно, что в 2024 году федеральным бюджетом будет выделено на субсидии 1,8 млрд рублей. Но эти средства затем могут быть увеличены, если такая потребность возникнет. Перевозчики по этому поводу не должны беспокоиться. Им надо уже готовить пакеты документов для участия в конкурсе", - сказала министр.

Росморречфлот впервые распределил субсидии на морские перевозки в конце 2022 года в размере 1,3 млрд рублей. В 2023 году Росморречфлот распределил 1,8 млрд рублей, затем решил увеличить объем субсидий.

Власти рассчитывали, что с помощью субсидий цена на морские перевозки будет сопоставима с ценой на железнодорожные перевозки. Стоимость перевозок по морю действительно снизилась, но на отдельные виды грузов.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На середину декабря морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.