Паромы линии Усть-Луга - Балтийск будут перевозить только санкционные грузы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области будет жестко контролировать перевозку паромами линии Усть-Луга - Балтийск только санкционных грузов, сообщила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина в Торгово-промышленной палате.

"На совещании с Минтрансом РФ, которое прошло сегодня, нас, правительство области, попросили обратить внимание на такой вопрос. Постановка на паромы должна осуществляться перевозчиками исключительно санкционных грузов. Это связано с тем, что с начала 2024 года Литва открывает новые квоты на железнодорожный транзит грузов по своей территории", - сказала Кукушкина.

Представитель Калининградской железной дороги отметил, что с начала 2023 года перевозчики выбрали квоты Литвы на доставку грузов в Калининградскую области на 45,3%, а квоты на отправку товаров из региона на основную территорию России - на 47%.

"Прогноз такой, что на 2024 год регион может потерять объем квот на доставку в регион порядка 350 тыс. тонн. При этом в текущем году в область можно было привезти в рамках квот 2,472 млн тонн", - сказал представитель железной дороги.

Власти Калининградской области уже давно призывают перевозчиков активно использовать железную дорогу для доставки в регион различных грузов, в том числе и тех, на которые есть ограничения в виде квотирования. Но компании по различным причинам стали пользоваться морским путем, помещая грузы в контейнеры, перевалка которых субсидируется.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На середину декабря морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Петербург - Балтийск, Петербург - Калининград.