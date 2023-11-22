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Минтранс в этом году выделит еще 400 млн руб. на субсидии морских перевозок в Калининград

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Калининградские власти договорились с Минтрансом о выделении в 2023 году дополнительных средств на субсидирование морских перевозок в регион, сообщил губернатор Антон Алиханов журналистам в среду.

"Нам удалось договориться с Минтрансом об увеличении объема средств, выделяемых на субсидирование морских перевозок в область. До конца года будет получено 440 млн рублей. В результате по году на субсидирование будет потрачено 2,2 млрд рублей", - сказал Алиханов.

По его словам, на следующий 2024 год в бюджете предусмотрен объем субсидий на морские перевозки в размере 2 млрд рублей. Но по мере того, как эти средства будут выбираться компаниями-перевозчиками, региональные власти намерены запрашивать выделение дополнительных средств.

"Скорее всего, это будет осенью следующего года. Об этом говорит динамика расходования субсидий в текущем году, а также другой объективный факт. В январе 2024 года произойдет обнуление квот, установленных Литвой на транзит грузов по железной дороге. И потому может произойти перераспределение объемов грузов с железной дороги на море", - пояснил губернатор.

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Он также отметил, что в текущем году после того, как на морские перевозки были введены льготные тарифы, многие грузы транспортным компаниям стало выгоднее везти морем, а не железной дорогой.

Как сообщалось, Федеральное агентство морских и речных перевозок (Росморречфлот) впервые распределило субсидии на морские перевозки в конце 2022 года в размере 1,3 млрд рублей.

В 2023 году Росморречфлот распределил все годовые субсидии в размере 3,8 млрд рублей на субсидирование морских перевозок в Калининград. Однако затем эти средства были урезаны до 1,8 млрд рублей. Калининградские власти начали вести работу с Минтрансом по восстановлению прежнего объема поддержки.

За счет субсидий и льготных тарифов цена на морские перевозки стала сопоставима с ценой перевозок по железной дороге.

На начало ноября морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали порядка 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с середины 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. Перевозки по железной дороге идут в объеме установленных квот на отдельные категории грузов. Однако эти квоты, рассчитанные на год, постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

Минтранс Калининград Калининградская область
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