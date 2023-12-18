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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Право компаний принимать решения без "недружественных" акционеров продлено на 2024 год

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом продлил до конца 2024 года право ряда российских организаций не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

Указ №958 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такое право компании из упомянутых отраслей получили в январе 2023 года, если они одновременно соответствуют еще трем условиям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля "недружественных" совладельцев - не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд рублей.

Согласно этим временным правилам, голоса "недружественных" совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования, если такое решение примут другие совладельцы компании.

Владимир Путин
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