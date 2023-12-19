Россияне планируют потратить на Новый год в 1,5 раза больше денег, чем год назад

Сумма планируемых трат среднестатистического россиянина на празднование - 54 тысячи рублей

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Объем планируемых расходов на празднование Нового года на одного человека в России составит в среднем 54 067 рублей, тогда как в прошлом году средний уровень таких трат оценивался в 37 668 рублей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что подготовка новогоднего стола обойдется в 11 574 рубля, тогда как в конце 2022 года средний уровень этих расходов был 8 106 рублей.

Траты на подарки родным и близким оцениваются в среднем в 21 846 рублей, в конце прошлого года они составляли 15 184 рубля, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, иные расходы, в том числе на елки для детей, посещение театров, ресторанов и туристические поездки, составят в среднем 20 467 рублей, тогда как год назад это обходилось в 14 377 рублей.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 8 декабря 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.