ВЦИОМ сообщил о росте оптимизма среди россиян

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (53%) будут провожать уходящий и встречать Новый год с хорошим настроением и чувством оптимизма, тогда как год назад о таком настроении говорили 38% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что каждый третий (34%) житель России в преддверие Нового года не испытывает особенного подъема оптимизма, но и не подвержен негативным эмоциям. В конце прошлого года так о себе говорили 40% респондентов.

По данным ВЦИОМ, почти вдвое меньше (11% вместо 20%) стало респондентов, которые встретят Новый год с пессимистическими ожиданиями.

Затрудняются что-либо сказать о своих настроениях и ожиданиях 2% участников опроса, ровно столько же, как и год назад, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 16 декабря 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.