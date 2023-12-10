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Бюджет россиян на новогодние подарки в среднем составит 14 300 рублей

Бюджет россиян на новогодние подарки в среднем составит 14 300 рублей
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Расходы среднестатистического россиянина на новогодние подарки составят 14 300 рублей, тогда как в прошлом году они оценивались в среднем в 12 500 рублей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что праздничный бюджет у мужчин почти в полтора раза выше, чем у женщин - 16 700 рублей и 11 600 рублей соответственно.

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Согласно опросу, среди городов с населением от одного миллиона человек больше всего на новогодние подарки потратят в Москве - в среднем, 18 000 рублей. В Красноярске средний уровень этих расходов составит 17 200 рублей, в Ростове-на-Дону - 16 500 рублей, в Санкт-Петербурге - 16 000 рублей, в Екатеринбурге - 15 900 рублей.

По данным SuperJob.ru, в Казани и Новосибирске планируют уложиться в меньший бюджет - 13 300 рублей и 13 200 рублей соответственно.

Опрос был проведен с 22 ноября по 8 декабря 2023 года среди 5 000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 680 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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