Песков отметил подготовку РФ к санкциям Евросоюза в отношении алмазов

Фото: Юрий Смитюк /ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия сумеет обойти европейские санкции в отношении ее алмазов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, мы к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, и они будут реализованы", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля также назвал "небольшой опасностью" возможность заморозки европейских активов предприятий оборонно-промышленного комплекса, пояснив, что таких активов не существует.

По словам Пескова, новый пакет ограничений ЕС свидетельствует о заканчивающихся возможностях оказывать давление на Россию.