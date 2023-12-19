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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Песков отметил подготовку РФ к санкциям Евросоюза в отношении алмазов

Песков отметил подготовку РФ к санкциям Евросоюза в отношении алмазов
Фото: Юрий Смитюк /ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия сумеет обойти европейские санкции в отношении ее алмазов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, мы к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, и они будут реализованы", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля также назвал "небольшой опасностью" возможность заморозки европейских активов предприятий оборонно-промышленного комплекса, пояснив, что таких активов не существует.

По словам Пескова, новый пакет ограничений ЕС свидетельствует о заканчивающихся возможностях оказывать давление на Россию.

Дмитрий Песков ЕС
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