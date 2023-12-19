Бриллианты российского происхождения с марта 2024 года не смогут ввозиться в G7

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Запрет на ввоз в страны G7 бриллиантов весом от 1 карата, ограненных в третьих странах из российских алмазов, вступит в силу с 1 марта 2024 года, Об этом говорится в Q&A к 12-му пакету ограничительных мер против РФ, опубликованному Еврокомиссией.

К этому же сроку, как рассчитывает Еврокомиссия, в рамках G7 заработает пилотная версия механизма отслеживания происхождения камней. Полноценно запустить ее планируют с 1 сентября 2024 года, после чего сертификация на основе отслеживаемости происхождения станет обязательной. До полноценного запуска могут использоваться любые иные подтверждения нероссийского происхождения алмазов. Консультации по методам проверки продолжаются, уточняется в документе.

С 1 сентября 2024 года запрет будет распространен и на синтетические (lab grown) бриллианты, ювелирные изделия и часы с бриллиантами весом от 0,5 карата.

Все члены G7 введут прямой запрет на импорт алмазов из России не позднее 1 января 2024 года, уточнила Еврокомиссия. Пока такой запрет ввели только США и Великобритания.

Евросоюз выступает как основной инициатор скоординированного подхода и графика санкционных мер стран G7 в отношении алмазов. Эти меры касаются не только добытых в России алмазов, но и бриллиантов, которые были произведены из российских алмазов в третьих странах и ввозятся на рынки G7 с новой страной происхождения в результате этой огранки.

ЕС также опубликовала детали планов по системе проверки происхождения и сертификации алмазного сырья, которая внедряется в рамках 12-го санкционного пакета.

Основные моменты этой схемы совпадают с предложениями правительства Бельгии, которая, будучи единственным в ЕС крупным потребителем российских алмазов, до недавнего времени выступала против санкций. Бельгийский вариант включал как отслеживание происхождения через публичный реестр на основе блокчейна и недопущение проникновения смешанных партий алмазов, так и наделение Антверпена, одного из ключевых центров мировой торговли алмазами, функциями единственного узла предварительной проверки соблюдения санкций.

"Чтобы не допустить попадания российских алмазов на рынок G7, алмазы необходимо отслеживать "от рудника до пальца", - говорится в Q&A.

Система отслеживания будет включать обязательную регистрацию камня с использованием "цифрового двойника" необработанного алмаза и выдачу сертификата о его происхождении. Идентифицирующая информация и сертификат будут внесены в реестр на основе блокчейна, что позволит отследить весь процесс создания бриллианта.

"Зарегистрировав необработанный алмаз на ранней стадии и сотрудничая со странами-производителями, можно обеспечить подтверждение его происхождения", - считает Еврокомиссия. При этом смешанные пакеты алмазов из нескольких стран не будут разрешены к ввозу в страны G7 без дополнительных доказательств того, что пакеты не содержат российских алмазов.

ЕС рассчитывает, что внедрение системы обеспечит большую прозрачность, в том числе в странах с кустарным производством, положительно повлияет на доходы от продажи алмазов, а также на восприятие всех участников цепочки поставок. Целью санкций является лишение России источника доходов, который оценивается в 4 млрд евро в год, из которых примерно 1,5 млрд евро – это ежегодные поставки в ЕС.

Прямой импорт алмазов из России в ЕС сократился более чем на 80% за период с июля 2022 года по апрель 2023 года по сравнению с аналогичным предыдущим периодом (с 1,6 млрд до 300 млн евро), отметила Еврокомиссия. В 2023 году падение импорта алмазов приблизится к 90%.

Однако сокращение двусторонних потоков с ЕС не означает потерю доходов от этого бизнеса для России, так как торговля алмазами перенаправляется в другие страны: алмазы проходят огранку в других странах и по-прежнему ввозятся на рынки G7 в статусе нероссийских товаров. "Именно поэтому необходим и запрет на российские бриллианты, ограненные в третьей стране", - говорится в документе.

Запрет на импорт камней российского происхождения только в ЕС тоже не был бы эффективным, пояснила Еврокомиссия, поэтому его необходимо согласовать с другими крупными международными рынками потребления бриллиантов (США, Япония, Канада и Великобритания), которые в совокупности составляют 70% мирового розничного рынка.