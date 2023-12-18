Вступил в силу 12-й пакет санкций Евросоюза против России

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Новый, 12-ый по счету пакет санкций Евросоюза, разработанных против России, опубликован в Официальном журнале ЕС.

Основная часть ограничительных мер вступает в силу сразу - с момента публикации, некоторые меры - с 19 декабря.

Пакет санкций Совет ЕС утвердил ранее 18 декабря. В пакет входят запрет на импорт российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию; расширение запрета на транзит товаров из ЕС в третьи страны через территорию России на любые товары, которые могут иметь военное назначение.

Кроме того, в 12-й пакет санкций попали более 140 физических и юридических лиц, включая 29 российских организаций.

Помимо этого, согласно заявлению, ЕС также запрещает на своей территории гражданам России занимать руководящие посты в компаниях, в частности, связанных с предоставлением россиянам услуг криптокошельков.

Ограничения также вводятся на "предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного дизайна и производства".

Совет ЕС объявил, что 12-й пакет санкций включает Швейцарию в число стран, которые применяют аналогичные ограничительные меры к импорту металлургической продукции из России.