Посла Финляндии предупредили об ответе РФ на усиление потенциала НАТО на границе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря во вторник вызывали в МИД РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Финскому дипломату "было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников".

"Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

В комментарии отмечается, что "на днях правительством Финляндии одобрено заключение соглашения об оборонном сотрудничестве с США, которое вступит в силу после его ратификации в парламенте страны".

"Соглашение регламентирует количественные параметры, вопросы транспортировки и размещения военнослужащих армии США, использования ими военных баз, складирования вооружений на финской территории. Примечательно, что положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их видам, включая ядерное оружие, которые будут использоваться в целях его реализации, а также фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля", - заявили в МИД РФ.