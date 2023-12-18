США получат в пользование четыре авиабазы и одну военно-морскую базу в Финляндии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - По условиям подписанного 18 декабря двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией Пентагон получил доступ к четырем финским авиабазам, одной военно-морской базе, а также ряду других военных объектов.

Подписанное министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом и госсекретарем США Энтони Блинкеном соглашение, которое еще должно быть одобрено финским парламентом, предусматривает разрешение на использование Пентагоном 15 финских баз, объектов и сладов, в том числе для размещения американских войск, вооружений и военной техники.

В соответствии с соглашением, американские военные смогут использовать четыре авиабазы (в городе Куопио, расположенном в 158 км от границы с российской Карелией), заполярном Рованиеми, Тампере (на юго-западе страны) и Йювяскюля (расположенном в 202 км от Ленинградской области), военно-морскую базу в Упинниеми (на Финском заливе к западу от Хельсинки).

Американские военные также смогут пользоваться базой погранслужбы в заполярном Ивало, расположенной в 39 км от Мурманской области, складами в Паркано, Роваярви, Скиннарвик, Таммела на юго-западе Финляндии, Тервола на севере страны и Вейтсилуото на северном побережье Ботнического залива. Еще в распоряжении Пентагона буду находиться три финских военных полигона.

В рамках соглашения Пентагон сможет регулярно развертывать войска и проводить учения на территории Финляндии, однако наличие постоянной американской базы не предполагается. При этом Финляндия в рамках соглашения не разрешает хранение или транспортировку ядерного и биологического оружия на ее территории.