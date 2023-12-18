Финляндия и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне соглашение об оборонном сотрудничестве, сообщают финские СМИ.

Блинкен высоко оценил сотрудничество с Финляндией. "Нынешний год стал историческим с точки зрения сотрудничества между Финляндией и США", - отметил он.

Соглашение окончательно вступит в силу после того, как его ратифицирует парламент Финляндии, говорил ранее Хяккянен. Документ должен быть представлен в парламент для ратификации в начале весны.

По условиям соглашения, Финляндия откроет для войск США 15 военных зон и объекты. Среди них СМИ называют казармы пограничной охраны и сил обороны, авиабазы, гарнизоны, полигоны, складские зоны. Здесь будут также располагаться объекты, которые будут доступны только Соединенным Штатам.

В соглашение включены районы, где американские солдаты могут действовать и где Соединенные Штаты могут хранить или транспортировать оружие и другую военную технику.

Соглашение облегчит проведение учений между Финляндией и Соединенными Штатами. Например, больше не будет необходимости договариваться обо всех перебросках войск или техники на высоком уровне, как это было до сих пор.

Соглашение также определяет ряд правовых вопросов. Так, Соединенные Штаты имеют первичную юрисдикцию в отношении своих собственных солдат и гражданских лиц, направляемых в Финляндию.

В соглашении не указано, сколько американских солдат и гражданских лиц прибудет в Финляндию. Это станет ясно позже, когда будет принято решение о практическом сотрудничестве.