Наращивание численности ВС России до 1,32 млн человек началось с 1 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что выполнение поручения президента по увеличению численности Вооруженных сил до 1,32 млн человек началось с 1 декабря. Он доложил об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до одного миллиона 150 тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу.

По его словам, сформированы укомплектованные и оснащенные две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков.

"Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до полутора миллионов военнослужащих", - продолжил министр.

"Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысячи человек", - сказал Шойгу, говоря о планах на 2024 год.

1 декабря стало известно, что 29 ноября президент Владимир Путин своим указом увеличил предельную численность Вооруженных сил России на 170 тысяч человек - до 1,32 млн военнослужащих.

В январе 2023 года Минобороны сообщало, что Шойгу провел совещание об увеличении численности ВС до 1,5 млн военнослужащих. Тогда было заявлено, что масштабные изменения состава Вооруженных сил будут проводиться в 2023-2026 годах.