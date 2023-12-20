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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 декабря снизилась на 0,4%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 20 декабря составляет 4 тыс. 048,1 рубля против 4 тыс. 063,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась на 0,4%.

На ячмень пошлина девятую неделю подряд сохраняется на нулевом уровне. Пошлина на кукурузу снизилась до 794,4 рубля с 839,5 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $250,2 за тонну на пшеницу ($251,5 неделей ранее), $172,2 - на ячмень ($173,4), $186,8 - на кукурузу ($188,3).

Пошлины будут действовать по 26 декабря включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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