В аэропорту Волгограда отменили ограничения на полеты

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Волгоградский аэропорт вернулся к работе в штатном режиме после временного огранчения аэронавигации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Международный аэропорт Волгоград".

"На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сказал собеседник агентства.

Ограничения вводились утром в среду. Это вызвало перенаправление рейса "Победы" DP6965 из Москвы в Саратов и задержку рейса компании "Сибирь" S72141 из Москвы.