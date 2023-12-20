В аэропорту Волгограда временно ограничена аэронавигация

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В аэропорту Волгограда временно ограничена аэронавигация, один рейс из Москвы отправлен на запасной аэродром, еще один прибудет с задержкой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Международный аэропорт Волгоград".

Рейс DP6965 "Победы" из Москвы направлен в Саратов. Рейс S72141 авиакомпании "Сибирь" из Москвы прибудет с задержкой, как ожидается, в 13:40, уточнил сотрудник пресс-службы.

19 декабря в первую половину дня была ограничена работа калужского аэропорта и трех аэропортов Московского авиаузла - "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".