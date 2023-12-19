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Ограничения в аэропортах Москвы привели к задержке 38 рейсов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Из-за ограничений, которые утром во вторник вводили для аэропортов Москвы, были задержаны 38 рейсов, 16 самолетов ушло на запасные аэродромы, сообщил телеграм-канал Росавиации.

По данным агентства, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 11:33 до 14:00 по Москве вводились ограничения на работу московского аэропорта "Домодедово" по обслуживанию вылетающих и прилетающих рейсов, а с 11:50 до 14:00 - на работу аэропорта "Внуково" по обслуживанию вылетающих рейсов.

Также временные ограничения на использование воздушного пространства подтверждал и представитель "Жуковского", но добавил, что "на расписание работы в настоящее время это не влияет".

С 14:00 ограничения были сняты.

"Сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно", - отмечается в сообщении Росавиации.

Кроме того, пресс-служба аэропорта Калуги сообщала, что там вводили план "Ковер" в связи с появлением неизвестного объекта в небе над Калужской областью. В связи с этим там ожидали задержки рейсов или их перенаправление на запасные аэродромы.

Минобороны России сообщило, что ПВО утром во вторник перехватили три украинских БПЛА над Брянской областью. В 11:10 был сбит дрон над Калужской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин затем сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе Подмосковья.

Домодедово Внуково Сергей Собянин Московская область Калуга Росавиация Жуковский
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