OMV изучает указ о "русификации" владения СП с "Газпромом"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Австрийская OMV, владеющая 24,99% долей компании-оператора Южно-Русского месторождения, изучает указ президента РФ о передаче новым российским ООО всех прав, активов и обязанностей "Севернефтегазпрома" и связанных с ней компаний.

"OMV в настоящее время изучает указ президента и может предпринять дальнейшие шаги для защиты своих прав", - говорится в сообщении иностранной компании.

Как сообщалось, соответствующий указ подписан 19 декабря президентом РФ Владимиром Путиным. В соответствии с описанными в документе схемами, доля в "Севернефтегазпроме", принадлежащая "Газпрому" (40%), передается ему в пропорциональной доле, а доли иностранных акционеров (Wintershall Dea - 34,99% и OMV - 24,99%) - свежесозданному ООО "Севернефтегазпром" (на замену нынешнему АО "Севернефтегазпром"). В "Газпром ЮРГМ Девелопмент" и "Газпром ЮРГМ Трейдинг" "Газпрому" передается 99,99%, а самим ООО - 0,01%.

Затем доли в "Севернефтегазпроме", "Газпром ЮРГМ Девелопмент" и "Газпром ЮРГМ Трейдинг", которые перейдут на баланс этих обществ, подлежат оценке и предлагаются "СОГАЗу" к приобретению по рыночной стоимости в порядке, определенном правительством. Денежные средства, вырученные от продажи "СОГАЗу" долей в капиталах этих ООО, зачисляются покупателями на счета типа "С", открытые каждым обществом на имя соответствующих акционеров "Севернефтегазпрома".

OMV напоминает, что в марте 2022 года компания приняла решение о прекращении инвестиций в российские активы, а также скорректировала стоимость своих активов, связанных с Южно-Русским месторождением.

"Никакого дальнейшего негативного влияния на результаты фактически не ожидается. Что касается этой инвестиции, в тот момент (в марте 2022 года - ИФ) была начата проверка, в ходе которой были рассмотрены все варианты, включая возможность продажи и выхода", - отмечает OMV.

Как сообщалось, в 2022 году OMV признала обесценение активов на 2,5 млрд евро. Из них 1 млрд евро приходится на списания по проекту "Северный поток 2", 1,03 млрд евро - на убытки от деконсолидации "Севернефтегазпрома" и трейдинговой "Газпром ЮРГМ Девелопмент". Остальные списания - 432 млн евро - связаны с другими операционными расходами.