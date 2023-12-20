РСПП предложил упростить сделки по переходу к прямому владению значимыми организациями

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Требование о согласовании с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями сделок с лицами из "недружественных" юрисдикций не должно распространяться на переход контроля в экономически значимых организациях (ЭЗО) при исключении из цепи владения ими иностранных холдинговых компаний (ИХК), считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Об этом говорится в письме, которое президент РСПП Александр Шохин направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову, сообщил знакомый с инициативой источник "Интерфакса". Это обращение касается реализации вступившего в силу 4 сентября 2023 года закона №470-ФЗ, который вводит понятие ЭЗО, а их бенефициаров, владеющих такими организациями через ИХК, наделяет правом через суд получить акции и доли в прямое владение.

Для реализации этого подхода потребуется издание указа президента, поскольку ограничения на совершение ряда сделок с "недружественными" нерезидентами установлены именно президентскими указами. В письме Шохина говорится, какие указы стоило бы изменить.

В частности, РСПП предлагает в упомянутом случае освободить от необходимости получать разрешение правкомиссии на операции с "недружественными" лицами, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество (указ №81 от 1 марта 2022 года); на сделки с долями в ООО (указ №618 от 8 сентября 2022 года). Аналогичное исключение предлагается для сделок с более чем 1%-й долей в капитале российской кредитной или страховой организации, негосударственном пенсионном фонде, микрофинансовой компании (указ №737 от 15 октября 2022 года).

Также предлагается не распространять на упомянутые операции существующий запрет нерезидентам из "недружественных" стран выходить из ряда активов кроме как по специальному разрешению главы государства. Этот порядок установлен указом №520 от 5 августа 2022 года, который распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашений о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, металлы платиновой группы и др.