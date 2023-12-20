Лавров не исключил, что США вместо принятия резолюции СБ ООН по Газе переключатся на предложение гумпаузы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что США наложат вето на обсуждающийся в настоящий момент в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации вокруг палестино-израильского конфликта, сославшись на новую информацию о возможной гуманитарной паузе.

"Вы упомянули о новой инициативе, которая неожиданно прозвучала при катарском посредничестве. Я так понимаю, что в Катаре были представители администрации (президента США - ИФ) Байдена, представители израильского правительства. Вдруг прозвучало предложение о новой гуманитарной паузе на неделю, чтобы обменяться ещё каким-то количеством заложников", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-арабского форума сотрудничества в Марокко.

Он отметил, что "так совпало, что Совет безопасности рассматривает соответствующий вопрос уже несколько дней"; голосование по этому вопросу должно состояться уже в среду.

"Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке на заседание Совета безопасности и скажут: "Вы знаете, есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте резолюцию не будем принимать". Надеюсь, что этого не произойдет, что у них есть осознание своей ответственности, но такого варианта я не исключаю", - добавил российский министр.