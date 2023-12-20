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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Израиль через Катар информировал ХАМАС о готовности к новому перемирию

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Израиль проинформировал Катар, что готов по крайней мере к недельному прекращению боевых действий в секторе Газа, сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на информированные источники.

Взамен Израиль требует освобождения 40 заложников, которых ХАМАС по-прежнему удерживает в анклаве.

Соответствующее предложение Израиль направил руководству ХАМАС через Катар, отмечает издание.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями заложников в Тель-Авиве заявил, что дважды отправлял директора "Моссада" в Европу, "чтобы продвинуть процесс освобождения наших заложников".

"Я не пожалею усилий в этом вопросе, и требование состоит в том, чтобы привезти их домой всех", - подчеркнул он.

Как сообщали ближневосточные СМИ, лидер ХАМАС Исмаил Хания в ближайшее время намерен посетить Египет, чтобы осудить возможность новой паузы в боевых действиях.

Хроника 07 октября – 20 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар ХАМАС
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