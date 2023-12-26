Спутниковая группировка РФ насчитывает 229 аппаратов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Орбитальная спутниковая группировка России составляет 229 космических аппаратов, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"На 1 декабря 2023 года, в составе отечественной орбитальной группировки - 229 космических аппаратов, 163 из них - социально-экономического назначения", - говорится в сообщении госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", по количеству космических аппаратов на орбите Россия занимает четвертое место в мире после США, Китая и Великобритании со значительным отрывом от лидеров.

"Доля России в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% и постоянно уменьшается", - констатировали в госкорпорации.

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что России "необходимо ускоренно наращивать орбитальную группировку с улучшением потребительских характеристик за счет смены поколения космических аппаратов".

"Развитие производственных возможностей ракетно-космической промышленности, внедрение конвейерного производства и привлечение частных компаний к созданию космических аппаратов позволят увеличить численный состав российской орбитальной группировки в 15 раз к 2036 году", - сказал Борисов на стратегической сессии, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.