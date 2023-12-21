Госсовет обсудит 27 декабря повышение престижа педагогов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин распорядился провести заседание Госсовета 27 декабря в Большом кремлевском дворце.

Согласно распоряжению главы государства, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации, повесткой дня заседания станет тема повышения роли и престижа педагога и наставника.

Недавно принятый и подписанный президентом пакет поправок в закон об образовании, кроме запрета на использование мобильных телефонах на уроках и возвращения обязательных уроков труда, по замыслу депутатов, предусматривает и усиление главенствующей роли педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации.